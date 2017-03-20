Маллья: в новой ливрее VJM10 выглядит сногсшибательно

Руководитель «Форс Индия»поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.«Я всегда говорю, что Мельбурн — это прекрасное место для начала сезона… И в Мельбурне мы впервые будем участвовать в гонках в новых цветах. BWT дали нам яркую ливрею, поднявшую огромный шум среди средств массовой информации и фанатов. VJM10 выглядит сногсшибательно, и здорово видеть такую положительную реакцию на социальные сети.Что касается наших ожиданий от предстоящего уик-энда, то давать прогнозы нелегко даже после восьми тестовых дней в Барселоне. Квалификация в субботу даст нам понимание истинной расстановки сил.VJM10 показал себя в значительной степени надёжным и преодолел 785 кругов на тестах. Наш темп на длинных сериях придаёт нам уверенности. К ранним гонкам мы должны подойти, полагая, что можем продолжить с тех позиций, на которых остановились в прошлом году. Мы отправляемся в Мельбурн с оптимизмом и уверенностью в том, что очки являются реалистичной целью», — цитирует Маллью пресс-служба команды.