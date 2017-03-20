Тост: убеждён, что у Квята блестящее будущее в Формуле-1

Глава «Торо Россо» Франц Тост уверен в таланте Карлоса Сайнса-младшего и Даниила Квята.
«Я убеждён, что у них есть будущее, большое будущее в Формуле-1. Карлос фантастически быстр, он успел это показать, несколько раз опередив Макса Ферстаппена. Он выигрывал чемпионаты, множество гонок. Он стал чемпионом Формулы «Рено» 3.5 с рекордным числом побед в гонках. Он на многое способен.
Так же как и Даниил Квят. У него огромный природный талант, ему просто надо всё собрать воедино, и тогда у него тоже всё получится в Формуле 1, и у него тоже будет блестящее будущее в Формуле-1, потому что с такой скоростью и с такими способностями он по праву заслуживает быть частью одной из успешных команд Ф-1.
Не надо забывать, что он пришёл сюда из GP3. А Формула-1 – это просто иной уровень. Карлос перешёл сюда после Мировой серии «Рено», которая намного ближе к Ф-1 и по скорости, и по части инженерии. Но после перехода в Ф-1 из Формулы-3 или GP3 вам в любом случае надо чуть больше времени на адаптацию.
Если говорить обо мне, я полностью убеждён, что у Даниила есть блестящее будущее в Формуле-1», — цитирует Тоста Motorsport.