22 апреля в России стартует сезон по суперкантри-кроссу

22 апреля в Серпуховском районе Московской области на острове Дракино стартует сезон-2017 по суперкантри-кроссу в серии MX в кубке Red Wings Cup 2017. Всего в рамках соревнования пройдёт четыре этапа. Завершится сезон в октябре.На первом этапе соревнования пройдут в классах «юниор», «мото», ATV и «супер-спринт». Также пройдут соревнования в командных зачётах в любительских классах «питбайк» (команда из трёх человек) и «мото» (mxl-1,2) (команда из двух человек).Также в рамках этапа состоится показательное выступление по мотофристайлу.