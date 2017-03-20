Вольф: разрывы в лидирующей группе Формулы-1 сократились

Глава «Мерседеса»считает, что разрывы между лидерами Формулы-1 в 2017 году стали меньше.«Мы принимаем всерьёз всех соперников и с уважением относимся к возможности каждой команды найти волшебную пулю. Все они полны умных людей — лучших в мире в своём деле. Мы сделали зимой лучшую работу, какую могли, и если в Мельбурне не будем быстрее всех, то надо выяснить, почему и что сделать, чтобы вернуться на вершину.В Барселоне мы видели, что разрывы в лидирующей группе сократились. Посмотрим, как сложится в Мельбурне, ведь мы не знаем, какими были загрузка топлива, настройка моторов и вес болидов», — цитирует Вольфа сайт команды.