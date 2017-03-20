Магнуссен: шасси «Даллары» сравнимы с шасси «Рено» и «Макларена»

Пилот «Хааса»заявил, что шасси «Даллары», которые использует американская команда, не уступают шасси «Рено» и «Макларена», на которых ему доводилось выступать ранее.«Даллара» очень хорошо работает. Они меня сильно впечатлили. Слышал, что они прибавили. Меня здесь не было в прошлом году, так что не могу сказать, как они справлялись тогда, но качество компонентов и машины в этом году очень высоко. Вполне сравнимо с любым моим предыдущим опытом. Так что я доволен», — приводит слова датского гонщика Autosport.