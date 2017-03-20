Лоу: некоторые вещи в «Уильямсе» делают лучше, чем в «Мерседесе»

Новый технический директор «Уильямса»считает, что у его нынешней команды есть свои плюсы в сравнении с «Мерседесом».«Первый этап — это знакомство с командой и понимание того, как я могу принести пользу. Задача состоит в том, чтобы сделать всё возможное с помощью того, что у вас есть, получить максимальную выгоду и лучшую отдачу от этого. Не важно, начинаете ли вы с той базы, что могла быть у меня в другой команде, или с того, что есть здесь. Процесс тот же, и в „Уильямсе“, бесспорно, некоторые вещи делают лучше, чем в „Мерседесе“. Я должен посмотреть, в чём сильные стороны, а в чём отставание, и затем отталкиваться от этого», — цитирует Лоу Autosport.