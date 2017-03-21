Р. Браун: 20-21 гонка — максимум для Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1заявил, что в календаре «Королевских гонок» не должно быть более 21 гонки, допустив появление новых этапов в США.«Наш приоритет — качество этапов. Северная Америка важна, но Европа и Азия — тоже. Как много гонок у нас должно быть? Не стоит раздувать календарь. 20-21 гонка — это максимум. Франция вернётся в следующем году, возможно, Германия тоже. И Монца тоже очень важна», — приводит слова Брауна Corriere della Sera.В сезоне-2017 в Формуле-1 состоится 20 Гран-при.