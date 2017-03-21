Алонсо: не терпится увидеть, какие гонки обеспечит эта «встряска» регламента

Пилот «Макларена»дал комментарий к Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.«Старт сезона всегда дарит массу ощущений — большое волнение от возвращения к гонкам и ощущение неизвестности, когда мы начинаем сезон с новым регламентом. Мы ещё не знаем расстановки сил, поскольку тесты были для команд испытанием больше, чем когда-либо прежде. Будет интересно посмотреть, как быстро проявят себя команды по ходу уик-энда.Я невероятно мотивирован и не могу дождаться, когда увижу, какие гонки обеспечит эта «встряска» правил. Мы уже знаем, что машины будут более требовательны к физическим кондициям и более сложными в управлении. Это именно то, что мы, пилоты, хотели от нового регламента. И я очень надеюсь, что у нас будут хорошие сражения на трассе.После тяжёлых двухнедельных испытаний мы готовы к трудному уик-энду в Мельбурне. Мы сделаем всё, что в наших силах, команду ждёт много напряжённой работы, но нехватка времени перед первой гонкой означает, что у вас меньше возможностей для больших изменений. Первым шагом для нас будет улучшение надёжности, прежде чем мы сможем давать какие-либо прогнозы относительно скорости. Мы постараемся как можно сильнее насладиться уик-эндом», — цитирует Алонсо пресс-служба команды.