Ферстаппен: Ф-1 нужна настоящая борьба на трассе, как в MotoGP

Пилот «Ред Булл»выступает за предоставление пилотам большей свободы в борьбе на трассе.«Гонки должны быть чистыми, как в MotoGP. Нам нужна настоящая борьба, которая хорошо смотрится по телевизору. Конечно, стоит пытаться избегать того, чтобы въезжать в зад другим болидам, но столкновения колёсами — это то, что нравится зрителям.Если вспомнить борьбу Феттеля и Риккардо в Мексике, то они там допустили контакт, но это гонки. Не должно быть так, что из-за контакта вас штрафуют или что за выдавливание кого-то с трассы вы получаете десятисекундный штраф. Нужно чуть больше свободы, но при соблюдении безопасности.Но я думаю, что пилоты понимают это, потому что нет такого, чтобы они намеренно врезались друг в друга. Однако небольшие столкновения колесом в колесо возможны, почему бы и нет?» — приводит слова Ферстаппена ESPN.