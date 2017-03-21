Вольф: Феттель в «Мерседесе» — это звучит здорово, но он предан «Феррари»

Руководитель «Мерседеса»сказал, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель никогда не рассматривался в качестве возможного кандидата на замену Нико Росбергу, поскольку предан «Феррари».«Лично у меня хорошие отношения с ним, и он бы вписался в команду. Однако Себастьян абсолютно лоялен к своему нынешнему работодателю. Когда Нико Росберг ушёл, он не был одним из заинтересованных претендентов на место. Он лишь сказал: «О, это удивительно». Он полностью сфокусирован на «Феррари». Посмотрим, что принесёт будущее, но было бы не разумно не учитывать Себастьяна в своём списке», — цитирует Вольфа F1 Today.Когда Вольфу сказали, что иметь четырёхкратного чемпиона мира из Германии в «Мерседесе» — это было бы неплохо, он ответил: «Да, звучит неплохо, но как бы это ни звучало, сейчас это не имеет никакого значения. Мой любимый сценарий заключается в работе с Валттери и Льюисом».