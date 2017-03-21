«Хонда»: нас ждёт тяжёлый уик-энд в Австралии

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» (партнёр и поставщик моторов для «Макларена»)дал комментарий к Гран-при Австралии.«Это была непростая зима для всех в команде. Очевидно, что проблемы, с которыми мы столкнулись в Барселоне, ограничили наше время работы на трассе и оказали дополнительное давление на нашу подготовку к сезону, однако мы всё же смогли собрать огромное количество полезной информации.С точки зрения производительности мотора у нас есть пространство для улучшений за счёт картографии для обеспечения лучшего распределения мощности. Благодаря анализу данных мы смогли внести дополнительные изменения, чтобы быть готовыми к Мельбурну. Мы знаем, что движемся в верном направлении, и продолжим прилагать усилия для повышения нашей конкурентоспособности по ходу сезона.Это будет непростой уик-энд, но, несмотря на все сложности, нам нравится приезжать в Мельбурн. Там мы всегда чувствуем потрясающую поддержку со стороны коллег из Honda Australia. Мы надеемся, что сможем выразить нашу признательность своим выступлением на трассе», — приводит слова Хасегавы пресс-служба «Макларена».