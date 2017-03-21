Кэри об увольнении Экклстоуна: тяжело было бы изменить его

Глава Формулы-1рассказал о причинах, которые побудили его уволить«Когда я смотрел на него и то, как он контролировал всё, вплоть до происходящего в паддоке, казалось, что ему будет тяжело измениться после того, как он так долго всё это делал.Я полагаю, что это (увольнение) было нелегко для него, поскольку это было его жизнью. Я это уважаю, но мы хотим вести бизнес по-другому», — цитирует Кэри Times.В то же время американец отметил, что связывается с Экклстоуном «один или два раза в неделю, чтобы получить бесценные сведения о спорте».