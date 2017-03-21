Экс-инженер «Феррари»: прогресс обошёлся «Скудерии» в сотни миллионов евро

Бывший инженер «Феррари»считает, что прогресс, которого добилась «Скудерия» за зиму, обошёлся ей в весьма крупную сумму.«Ясно, что они сделали значительный шаг вперёд. Достаточно ли будет этого, чтобы конкурировать с «Мерседесом» или победить его, я пока не знаю. Но я знаю, что они не будут столь далеко, как в этот же период в прошлом году.Этот прогресс вызван большими инвестициями в развитие. Мы говорим о вливании сотен миллионов евро в инструментарий, позволяющий тестировать большую часть болида. «Феррари» ликвидировала дефицит, который имела в сравнении с «Мерседесом».Результаты зимних тестов достаточно сильные, чтобы я мог думать о том, что они будут хорошо выглядеть. Однако я не готов дать количественную оценку их прогрессу. Быть может, они отстают на четыре десятых, а может, на две десятых впереди. Но сейчас «Феррари» по крайней мере выглядит серьёзно», — цитирует Кукереллу El Pais.