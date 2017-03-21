Вольф: «Мерседес» — не мошенники, «Ред Булл» охотится на привидений

Руководитель «Мерседеса»в очередной раз отверг предположения о том, что немецкая команда использует манипуляции с топливом, позволяющие их мотору выдавать большую мощность в квалификациях. Ранее команда «Ред Булл» заподозрила «Мерседес» в добавлении машинного масла в бензин.«Они охотятся на привидений. У нас уже много лет есть карта, позволяющая нам иметь в квалификации больше лошадиных сил. Нет ничего нового. Быть может, в Австралии будут протесты, но «Мерседес» чувствует себя в безопасности», — цитирует Вольфа F1i.