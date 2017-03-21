«Форс Индия»: третье место в Кубке конструкторов вне досягаемости

Заместитель руководителя «Форс Индия»признаёт, что его команда вряд ли поборется за третье место в Кубке конструкторов.«Феррари» после зимнего перерыва показала себя лучше, чем я ожидал. Как результат, это также помогло «Хаасу». Думаю, что команда «Рено» проделала хорошую работу, они тоже оказались лучше, чем мы предполагали, а вот «Макларен» оказался хуже, чем мы думали.Очевидно, что наша цель — сохранить четвёртое место в Кубке конструкторов, поскольку мы всегда полагали, что место в топ-3 будет недостижимо, если кто-то из лидеров не ошибётся (при смене регламента). А они не ошиблись. Это просто сводится к их способности тратить большие суммы. Никто не может с ними сравниться в этом. Вероятно, подобная возможность есть у «Макларена», но без хорошего мотора они явно выглядят потерянными», — цитирует Фернли Autosport.