Уотсон: не чувствую, чтобы «Хонда» стала лучше

Бывший пилот «Макларена»посетовал на работу «Хонды», обвинив производителя двигателей в неудовлетворительных результатах «Макларена».«Разговоры о смене двигателя не сильно помогут в данной ситуации, но думаю, что данные о них верны. Для меня непонятно, как один из крупнейших производителей двигателей в мире не может создать двигатель для команды Формулы-1 во втором десятилетии 21-го века.В конце концов, мы ведь не ведём речь об экспедиции на Плутон или Уран, мы говорим о моторе, который должен быть достаточно хорош, чтобы конкурировать с „Мерседесом“.Я не чувствую, чтобы „Хонда“ сделала хоть какой-то прогресс, потому не надеюсь на возвращение „Макларена“ на былые позиции в скором времени. В прошлом году команда чуть прибавила, но то, что происходит сейчас, говорит о том, что в „Макларене“ до сих пор не справились с проблемами.Что касается Фернандо Алонсо, думаю, в прошлом году он планировал бороться за подиум, а в этом — уже за титул. Полагаю, что сейчас он испытывает разочарование», — приводит слова Уотсона Sportinglife.