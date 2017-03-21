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175 лет назад 2016
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Уотсон: не чувствую, чтобы «Хонда» стала лучше

21 марта 2017, вторник. 19:57. Авто
Бывший пилот «Макларена» Джон Уотсон посетовал на работу «Хонды», обвинив производителя двигателей в неудовлетворительных результатах «Макларена».

«Разговоры о смене двигателя не сильно помогут в данной ситуации, но думаю, что данные о них верны. Для меня непонятно, как один из крупнейших производителей двигателей в мире не может создать двигатель для команды Формулы-1 во втором десятилетии 21-го века.

В конце концов, мы ведь не ведём речь об экспедиции на Плутон или Уран, мы говорим о моторе, который должен быть достаточно хорош, чтобы конкурировать с „Мерседесом“.

Я не чувствую, чтобы „Хонда“ сделала хоть какой-то прогресс, потому не надеюсь на возвращение „Макларена“ на былые позиции в скором времени. В прошлом году команда чуть прибавила, но то, что происходит сейчас, говорит о том, что в „Макларене“ до сих пор не справились с проблемами.

Что касается Фернандо Алонсо, думаю, в прошлом году он планировал бороться за подиум, а в этом — уже за титул. Полагаю, что сейчас он испытывает разочарование», — приводит слова Уотсона Sportinglife.
Источник: Sporting News Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Хонда Ф-1
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