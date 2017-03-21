Стролл: Гран-при Австралии — хороший вызов

Пилот «Уильямса»рассказал об ожиданиях перед своей дебютной гонкой в Формуле-1.«Не могу дождаться этапа в Мельбурне. Это будет очень большой опыт для меня. Это новый трек, я никогда не был в Австралии, так что я жду старта с нетерпением. Я проходил эту трассу на симуляторе, смотрел видео, тут достаточно сложная трасса. Так что это будет очень хорошим вызовом для меня.Я буду прикладывать здесь максимум усилий, буду наслаждаться и ждать этого уик-энда», — приводит слова канадца официальный сайт команды.