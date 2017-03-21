Падди Лоу: ожидаем увидеть более быстрые автомобили

Технический директор «Уильямса»рассказал о том, чего он ждёт от стартовой гонки сезона — Гран-при Австралии.«Это прекрасное время года, когда мы вместе с фанатами отправляемся в Австралию для стартовой гонки сезона. Этот чемпионат будет особенно интересным в связи с тем, что правила изменились, болиды стали другими. Я ожидаю увидеть более быстрые машины и более сложные гонки для самих пилотов.Первая квалификация — одно из самых интересных событий сезона. Все сбрасывают дымовую завесу и показывают свои реальные возможности. Сама гонка в Австралии всегда богата на события, так как это первый старт чемпионата.Что касается моего возвращения в „Уильямс“, то я очень рад вновь оказаться тут. У нас отличная команда и талантливые пилоты».