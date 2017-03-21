Боттас: ожидаем очень плотной борьбы с «Феррари»

Пилот «Мерседеса»поделился ожиданиями от первого старта сезона, заявив, что ожидает в Австралии сложной борьбы с «Феррари».«Это отличная возможность и большой вызов для меня. Без сомнений, я должен доказать многим людям и всей команде, что заслужил место в „Мерседесе“. Я думаю, что это отличная возможность для меня бороться за победы и даже за чемпионство. С каждым днём я чувствую себя в машине комфортнее.Что касается конкурентов, то „Феррари“ выглядит очень сильно. Они хорошо провели зиму, и борьба с ними будет очень плотной», — приводит слова финна Autosport.