Хасегава: отношения «Хонды» и «Макларена» сильны

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что, невзирая на все сложности, партнёрство японского производителя двигателей и «Макларена» по-прежнему остаётся в силе.
«Да, мы сейчас не там, где нам хотелось бы. Но наше партнёрство очень сильно, мы полностью настроены на работу с „Маклареном“», — приводит слова Хасегавы швейцарское издание Blick.
Недавно в прессе появились сообщения о том, что в «Макларене» готовы разорвать контракт с «Хондой» и в качестве альтернативы в британской команде намерены рассматривать двигатели «Мерседеса». Эти сообщения не были подтверждены, но и не получили опровержения.