Риккардо не ждёт титула в 2017 году

Пилот «Ред Булл»признался, что не ждёт от сезона-2017 победы в чемпионате, хотя и будет стараться её одержать.«Надеюсь, мы поедем хорошо, но трудно давать прогнозы. Тесты никогда не дают чёткой картины, но я ожидаю, что «Феррари» и «Мерседес» будут быстры.В прошлом году я не выиграл титул, но всё равно был счастлив. Я завоевал свой первый поул и вернулся на первую ступеньку подиума. Если я буду демонстрировать лучшее, на что способен, то буду доволен этим годом, и я был бы счастлив стать чемпионом мира.Стать чемпионом — это моя цель, и я сделаю всё возможное, чтобы это произошло. Но я не жду этого», — цитирует Риккардо Pitpass.