Абитебуль: «Рено» решил свои проблемы с ERS

Управляющий директор «Рено»сообщил, что его команда решила проблемы в работе системы рекуперации энергии.«Несмотря на то что мы проехали на тестах не так много километров, как нам бы хотелось, нам удалось добиться хорошего прогресса за две недели в Барселоне, и мы отправляемся в Австралию с достаточной уверенностью в себе.R.S.17 показал хорошие результаты, он восприимчив к изменениям настроек, и Нико (Хюлькенберг) с Джолионом (Палмером) нашли, что он приятен в управлении. Несмотря на то что мы столкнулись с некоторыми проблемами по ходу тестов, серьёзных проблем с надёжностью у нас нет. Мы собрали достаточное количество информации и приняли меры для решения конкретных проблем с ERS, имевших место.R.S.17 хорошо работал как с высоким, так и с низким уровнем топлива, без сюрпризов. У нас есть идеи относительно того, как выжать максимум из шин, а у гонщиков есть хорошие ощущения от работы машины и в квалификационном и в гоночном режиме. Мы с нетерпением ожидаем первой гонки», — цитирует Абитебуля пресс-служба команды.