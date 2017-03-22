Уэббер: Феттель победит в Австралии, Ферстаппен — тёмная лошадка

Бывший пилот Формулы-1считает, что пилот «Феррари»победит на Гран-при Австралии.«Феррари» была очень хороша в предсезонке при пустых трибунах. А потом, когда сезон стартует, начинается итальянское влияние, они паникуют и делают глупости. Я думаю, Феттель победит. В предыдущих сезонах Льюису было комфортнее в машине, чем сейчас, а «Мерседес» сильнее доминировал. «Феррари» сработала выше ожиданий на тестах. «Ред Булл» тоже рядом, так что три топ-команды будут на примерно равном уровне.Ферстаппен — тёмная лошадка. Он феноменален для своего возраста. У него высокомерный подход «победить любой ценой», и он хорош в любых условиях. Как будто он всё видит в замедленном повторе и успевает отреагировать. Весь вопрос в моторе «Рено». Это единственное, что меня волнует в «Ред Булл». И я не могу выбрать между «Феррари» и «Мерседесом», — цитирует F1i.