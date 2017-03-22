Булье: «Хонде» нужно стать частью гоночной культуры

Гоночный директор «Макларена»рассказал, чего не хватает «Хонде» для успешной работы в Формуле-1.«Им нужно сделать одно — понять гоночную культуру Ф-1 и стать её частью. Я имею в виду, что наше поведение в гонках и Ф-1 управляется календарём, с твёрдыми целями, твёрдыми датами, улучшением времени на круге. Мы всегда стараемся найти лучшее решение как можно быстрее.Когда автопроизводитель начинает проект, он может задержаться на несколько недель, и это не скажется на продукте. В гонках, не сделав апгрейда к первой гонке, ты окажешься нигде. Это гоночная психология. Она означает, что если поставщик делает что-то месяц, то в следующий раз он должен сделать это за три недели. Отыгранное время мы ценим выше потраченных денег. Этот подход отличается от того, что действует в остальном мире», — цитирует Булье Autosport.