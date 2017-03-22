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175 лет назад 2016
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Э.Джордан: не удивляйтесь, если Хэмилтон всех уничтожит в 2017 году

22 марта 2017, среда. 19:48. Авто
Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне эксперт Эдди Джордан ждёт от Льюиса Хэмилтона разгромной победы в сезоне-2017.

«Прошлый год стал большим шоком для Хэмилтона. На летний перерыв он уходил, выглядя неуязвимым. Как будто он командовал всем необходимым и не следил за мячом. И Росберг — одни скажут, что ему повезло, другие, что нет — полностью этим воспользовался и выиграл чемпионат. Хэмилтон понял, что должен быть четырёхкратным чемпионом, но не стал им. Теперь он позаботится о том, чтобы не повторить эту ошибку.

Даже если бы соперником Хэмилтона был Росберг, я всё равно думаю, что Льюис бы выиграл. Его сильно ранил прошлый год. Не удивляйтесь, если он всех уничтожит. Этого ждёт большинство», — цитирует Джордана Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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