Хюлькенберг: атаковать всю гонку в 2017-м всё равно не получится

Пилот «Форс Индия»считает, что в сезоне-2017 гонщики Формулы-1 не смогут атаковать, не задумываясь об экономии резины, несмотря на то что в «Пирелли» повысили выносливость поставляемых командам «Королевских гонок» шин.«Возможно, мы сможем больше атаковать. Но я думаю, что ехать на полной скорости всю гонку всё равно не получится, иначе ты заплатишь за это высокую цену на длинном отрезке», — приводит слова Хюлькенберга Autosport.В прошлом сезоне многие пилоты жаловались на высокий износ шин и невозможность атаковать из-за этого.