Хаккинен: «Феррари» слишком сильно давит на себя

Двукратный чемпион мирасчитает, что «Феррари» может навредить себе завышенными требованиями.«Думаю, всё в „Феррари“ невероятно сильно давит само на себя. Если в первой гонке они не выступят так хорошо, как было на тестах, это будет ужасное разочарование для всей команды. Это может навредить команде и привести к поспешным решениям.Судя по тестам в Барселоне, пилотам „Феррари“ не надо беспокоиться, что они потеряют контроль над машиной в повороте. Их уверенность была видна. И, основываясь на этом, я думаю, что в этом году они в лучшем положении, чем прежде», — цитирует Хаккинена F1i.