Абитебуль: клиентские команды помогли бы «Хонде» быстрее исправить мотор

Управляющий директор «Рено»считает, что «Хонда» быстрее исправила бы свои моторы, если бы поставляла их не только «Макларену».«Я невероятно сочувствую всему, через что проходит „Хонда“. Это напоминает мне о том, что испытал я сам. „Макларену“ надо сохранять спокойствие, а „Хонде“ — сосредоточенность. Они должны пройти через это, и я уверен, что финансовые ресурсы и талант им помогут. Я совсем не чувствую себя в безопасности, даже когда смотрю на „Хонду“.Работа с тремя командами помогает. Это усложняет логистику, так как надо следить за набором деталей для трёх команд. Но, думаю, „Хонде“ бы это помогло. Клиентские команды ускорили бы их поиск решений. Но это дело „Макларена“ и „Хонды“, — цитирует Абитебуля Autosport.