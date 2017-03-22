Экклстоун: «Феррари» руководили Михаэль Шумахер и Жан Тодт, а не Росс Браун

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Росс Браун никогда по-настоящему не руководил «Феррари». Приобретя «Королевские гонки», компания Liberty уволила Экклстоуна и наняла Брауна на роль спортивного директора. Браун был техническим директором «Феррари» с 1997 по 2006 год.
«Людям стоит поинтересоваться, что Росс Браун делал в „Феррари“. Я спрашивал Михаэля Шумахера, кто управляет командой, и он ответил: „Я“. Михаэль и Жан Тодт управляли „Феррари“, а не Браун. Он им помогал», — приводит слова Экклстоуна Autosport.