«Дакар-2018» пройдёт по территории Перу, Боливии и Аргентины

Ралли-рейд «Дакар» в 2018 году вернётся на территорию Перу. Гонка проходила в этой стране в 2012 и 2013 годах. Помимо Перу трасса «Дакара» проляжет по территориям Боливии и Аргентины.Участникам марафона предстоит проехать по пустыне Ика, штурмовать горный массив Анд и проехать возле озера Титикака. Также они посетят столицу Перу Лиму и столицу Боливии Ла-Пас и заберутся на боливийской Альтиплано. Финальная часть гонки пройдёт в Аргентине, а финиширует «Дакар-2018» в городе Кордобе, сообщает официальный сайт ралли.