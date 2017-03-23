Феттель: преждевременно говорить в марте о чемпионстве «Феррари»

Пилот «Феррари»считает, что на данный момент слишком рано предрекать чемпионство «Скудерии» в предстоящем сезоне.«Ну сейчас март, так что… Вопрос о том, находишься ли ты в борьбе за титул, скорее нужно задавать в октябре или ноябре.Мы работали над всеми областями болида, пытаясь их улучшить, но все мы заем, что для хорошей гонки важна квалификация. Потому что чем выше ваша позиция в квалификации, тем больше у вас шансов в гонке. С точки зрения статистики всё выглядит не очень хорошо, но мы надеемся, что сможем изменить ситуацию.В последние три года «Мерседес» был в очень сильной форме. И хотя регламент изменился, если команда сильна, она построит сильный болид, что бы вы ни делали с правилами. Так что понятно, кто является фаворитом. Все мы делаем всё возможное, чтобы догнать их. Насколько мы преуспели? Посмотрим», — приводит слова Феттеля ESPN.