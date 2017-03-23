«Мерседес» и «Ред Булл» изменили подвески своих болидов перед Гран-при Австралии

ФИА ожидает, что на Гран-при Австралии не последует протестов по поводу легальности передних подвесок после того, как федерация попросила «Мерседес» и «Ред Булл» внести изменения в конструкции этого элемента болидов перед первым этапом сезона. По словам технического делегата ФИА Чарли Уайтинга, «Ред Булл» и «Мерседес» уже внесли необходимые изменения.
В прошлом месяце ФИА обнародовала пять ключевых требований к подвескам, после того как решения немецкой и австрийской команды вызвали вопросы у конкурентов. Сам спор относительно легальности технических решений, представленных этими командами, начался в начале зимы, после того как в ФИА за разъяснениями обратилась «Феррари».
Требования ФИА были ясны: команды должны были доказать, что их подвески не предназначены для улучшения работы аэродинамики машины.
«Мы хотели посмотреть, является ли подвеска подвеской или же она даёт преимущество в аэродинамике. В этом году мы уделяем больше внимания этому.
В Барселоне наши сотрудники Мартин Будковски и Джо Бауэр проделали большую работу, изучая все системы. И те, что мы проверили в Австралии, являются такими, какими мы и ожидали их увидеть», — цитирует Уайтинга Autosport.