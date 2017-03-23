З. Браун: быстрого решения проблем от «Макларена» ждать не стоит

Глава «Макларена»дал понять, что его команду ожидает тяжёлый сезон, в течение которого вряд ли удастся значительно прибавить по сравнению с соперниками.«Я хочу, чтобы болельщики знали, что мы реагируем на проблемы. Тем не менее это будет очень сложный сезон, и всё будет выглядеть так, будто мы вновь очень медленно продвигаемся вперёд. Но мы продолжим работать не поднимая головы и без излишней эмоциональности, не стоит ошибаться относительно того, насколько тяжело здесь все работают. Думаю, что в первых гонках вы не увидите большого прогресса, мы не можем творить чудеса.Таким образом, я бы попросил болельщиков признать, что много людей здесь тяжело трудятся и испытывают ту же боль, что и они. И им нужна поддержка. Но быстрого решения проблем не будет. Так что я не собираюсь говорить что-то вроде: «Оставайтесь с нами, и в Китае мы вернёмся на те позиции, где хотим быть. Для нас этот сезон будет очень тяжёлым. Я точно не знаю, как всё будет складываться, но весь сезон будет для нас непростым», — цитирует Брауна Racer.