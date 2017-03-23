Клин ожидает от Райкконена сильных выступлений в сезоне-2017

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Клин высказал мнение, что гонщик «Феррари» Кими Райкконен будет способен хорошо проявить себя в сезоне-2017 благодаря изменению технического регламента чемпионата.
«Думаю, новые машины по-настоящему ему подойдут», — сказал Клин в интервью австрийскому изданию Krone, на которое ссылается GrandPrix.
С австрийцем согласен и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв. «Кими пилотирует так же, как и говорит: хладнокровно, всё контролируя и концентрируясь только на том, что важно. Возможно, он чуть медленнее Феттеля, но Кими почти всегда выжимает из машины всё», — сказал канадец в интервью Auto Bild.