Хэмилтон: Формуле-1 нужно, чтобы у Алонсо был конкурентоспособный болид

Пилот «Мерседеса»считает, что Формула-1 нуждается в том, чтобы, выступающий за «Макларен», вернулся в борьбу за чемпионство.«У меня было много сражений на трассе с Себастьяном Феттелем, поэтому я, конечно же, хотел бы соперничать с ним. Думаю, болельщики хотят видеть эту борьбу, но даже нам нужно, чтобы у Алонсо была хорошая машина, чтобы он мог сразиться с нами, до того как его время закончится.Мы получили намёк на то, что он проведёт ещё пару лет, перед тем как завершит карьеру, что уже неплохо. Но я чувствую, что мы ещё не видели лучшего Фернандо. И я думаю, что спорту это нужно. Полагаю, он заслуживает того, чтобы показать это.Хочется бороться с лучшими, и я думаю, что это хотят видеть болельщики. Они желают видеть плотную борьбу, видеть, как лучшие делают всё возможное. Поэтому я определённо желаю бороться со всеми этими парнями и надеюсь, что у нас будет много гонок с плотной борьбой», — цитирует Хэмилтона ESPN.