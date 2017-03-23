Прошлогодняя авария в Мельбурне не вызывает у Алонсо беспокойства

Пилот «Макларена»не испытывает беспокойства перед Гран-при Австралии после серьёзной аварии, в которую угодил на «Альберт-парке» в прошлом году.«Я всегда стараюсь забывать аварии. В прошлом году была действительно серьёзная авария, но всё будет в порядке, я с нетерпением жду гонки. Мне нравится эта трасса и страсть болельщиков, когда мы находимся на треке.Относительно нашей конкурентоспособности есть вопросы. Из-за различных проблем мы не смогли проехать на пределе ни одного круга на тестах. Посмотрим, удастся ли нам провести хороший уик-энд и выжать больше из потенциала болида. Нам ещё предстоит проделать много работы и пройти долгий путь», — цитирует Алонсо Reuters.