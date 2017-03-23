Перес: последние пару недель приходится сидеть на экстремальной диете

Пилот «Форс Индия»рассказал, что был вынужден сидеть на жёсткой диете, чтобы сбросить к Гран-при Австралии необходимое количество килограммов. По ходу тестов в Барселоне появилась информация о том, что машина «Форс Индия» превысила минимальный вес, тогда как в команде рассчитывали, что им придётся ещё использовать балласт.«В последние пару недель после тестов в Барселоне я очень старался похудеть. Очевидно, что с прошлого года я увеличил свою массу просто за счёт более интенсивных тренировок. Я набрал больше мышечной массы. Но всю прошлую неделю я сидел на экстремальной диете, которую буду продолжать соблюдать до субботы.Я всё время очень голоден. Но чем больше веса я смогу потерять, тем лучше для нас.Мы на самом деле не взвешивали автомобиль, потому что на тестах машина оснащена ещё массой датчиков и других вещей. На данный момент я потерял два или три килограмма по сравнению с тем, сколько весил в Барселоне», — приводит слова Переса Autosport.