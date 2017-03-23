Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези СКА — Локомотив Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Перес: последние пару недель приходится сидеть на экстремальной диете

23 марта 2017, четверг. 16:13. Авто
Пилот «Форс Индия» Серхио Перес рассказал, что был вынужден сидеть на жёсткой диете, чтобы сбросить к Гран-при Австралии необходимое количество килограммов. По ходу тестов в Барселоне появилась информация о том, что машина «Форс Индия» превысила минимальный вес, тогда как в команде рассчитывали, что им придётся ещё использовать балласт.

«В последние пару недель после тестов в Барселоне я очень старался похудеть. Очевидно, что с прошлого года я увеличил свою массу просто за счёт более интенсивных тренировок. Я набрал больше мышечной массы. Но всю прошлую неделю я сидел на экстремальной диете, которую буду продолжать соблюдать до субботы.

Я всё время очень голоден. Но чем больше веса я смогу потерять, тем лучше для нас.

Мы на самом деле не взвешивали автомобиль (чтобы понять, на сколько точно нужно похудеть. — Прим. «Чемпионата), потому что на тестах машина оснащена ещё массой датчиков и других вещей. На данный момент я потерял два или три килограмма по сравнению с тем, сколько весил в Барселоне», — приводит слова Переса Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес
Новости. Авто
23 марта 2017, четверг
16:13 Перес: последние пару недель приходится сидеть на экстремальной диете
15:07 Хэмилтон: Ф-1 вынуждена менять регламент, чтобы остановить «Мерседес»
14:27 Прошлогодняя авария в Мельбурне не вызывает у Алонсо беспокойства
14:03 Промоутер ГП Австралии: Аделаида может лишь мечтать об этапе Ф-1
13:33 Лоу: победа в чемпионате вполне возможна для «Уильямса»
13:20 ФИА объяснила, как теперь будут действовать стюарды при изучении инцидентов
13:03 Хэмилтон: Формуле-1 нужно, чтобы у Алонсо был конкурентоспособный болид
12:48 Симондс: в 2016-м «Уильямс» не мог себе позволить сохранить Массу
12:43 Хэд считает, что Лоу ушёл из «Мерседеса» из-за трений внутри команды
12:37 Клин ожидает от Райкконена сильных выступлений в сезоне-2017
12:30 Решение по внедрению «гало» в Формуле-1 будет принято в апреле
12:21 Алонсо: в Формуле-1 не сделать чудес за две недели, жду сложного уик-энда
12:20 Риккардо доволен рекомендацией ФИА меньше штрафовать гонщиков
12:18 Ферстаппен: в Мельбурне RB13 будет выглядеть слегка по-другому
12:14 ФИА допустила Паскаля Верляйна к Гран-при Австралии
12:08 Росберг: в Абу-Даби Хэмилтон поступил неправильно
12:06 Марко: «Мерседес» заинтересован в Феттеле
11:52 Кубица пока исключает возможность возвращения в Формулу-1
11:14 З. Браун: быстрого решения проблем от «Макларена» ждать не стоит
10:58 Хэмилтон: не терпится увидеть обновления «Ред Булл» в Австралии
09:48 «Мерседес» и «Ред Булл» изменили подвески своих болидов перед Гран-при Австралии
09:42 Феттель: преждевременно говорить в марте о чемпионстве «Феррари»
00:36 Росси: восемь человек могут побороться за титул MotoGP в 2017 году
22 марта 2017, среда
23:58 «Дакар-2018» пройдёт по территории Перу, Боливии и Аргентины
23:45 Экклстоун: «Феррари» руководили Михаэль Шумахер и Жан Тодт, а не Росс Браун
22:31 Абитебуль: клиентские команды помогли бы «Хонде» быстрее исправить мотор
21:37 Хаккинен: «Феррари» слишком сильно давит на себя
20:16 Хюлькенберг: атаковать всю гонку в 2017-м всё равно не получится
19:48 Э.Джордан: не удивляйтесь, если Хэмилтон всех уничтожит в 2017 году
19:11 Палмер: «Уильямс» достижим для «Рено»
18:17 Булье: «Хонде» нужно стать частью гоночной культуры
17:25 Уэббер: Феттель победит в Австралии, Ферстаппен — тёмная лошадка
16:29 Лауда: для Хэмилтона важно сравняться с Феттелем по количеству титулов
15:53 Риккардо: «Ред Булл» проигрывает «Мерседесу» не более половины секунды
14:55 Гелаэль будет участвовать в тестах Ф-1 по ходу сезона с «Торо Россо»
14:52 Тодт: возвращение моторов V10 просто немыслимо
13:59 Сайнс: было бы здорово вновь увидеть Шварценеггера в Австралии
13:40 Квят: чувствую себя готовым к первой гонке лучше, чем когда-либо прежде
12:57 Абитебуль: «Рено» решил свои проблемы с ERS
12:17 Хюлькенберг представил дизайн шлема на 2017 год
11:15 Окон представил свой розовый шлем на сезон-2017
11:08 Риккардо не ждёт титула в 2017 году
10:28 Палмер: «Рено» существенно прибавил с момента прошлого визита в Австралию
10:02 Хюлькенберг: у «Рено» есть всё, что нужно, для борьбы за очки
01:20 Хасегава: отношения «Хонды» и «Макларена» сильны
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+