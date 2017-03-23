«Акульи плавники» и Т-крылья могут запретить в Формуле-1 к 2018 году

Гоночный директор ФИАне исключил, что в 2018 году из Формулы-1 пропадут «акульи плавники» и располагающиеся над ними миниатюрные Т-крылья. Появление обоих этих элементов стало возможно после изменения регламента Ф-1 перед нынешним сезоном.«Думаю, есть хороший шанс, что в следующем году появится запрет, потому что ряд людей считают, что эти вещи несколько неэстетичные. Лично я не имею ничего против этих вещей — всегда ожидалось, что они будут возможны. Думаю, такая общая реакция не ожидалась», — приводит слова Уайтинга Autosport.