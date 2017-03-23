Феттель и Хэмилтон расходятся во взглядах на расширение календаря до 25 гонок

Пилот «Феррари»выступает против расширения календаря Формулы-1 до 25 Гран-при.«Я думаю, что 25 — это слишком много, 20 гонок — достаточно. Нам не нужно больше гонок. Я считаю, что любое количество в пределах 16-20 — это правильное количество, если думать об активности команд. Для нас, пилотов, путешествовать куда проще, поскольку мы путешествуем в основном с ручной кладью. Но для большей части персонала команд это тяжёлый труд. Думаю, у нас достаточно гонок», — цитирует Феттеля F1i.Гонщик «Мерседеса», напротив, приветствует расширение календаря. «Я думаю, если вы спросите кого-либо из моей команды о том, хотели бы они больше или меньше гонок, они бы попросили о большем количестве. Это определённо тяжело для всех, кто путешествует, но им это нравится. Они любят автоспорт и, конечно же, любят проводить время дома. Я люблю гонки, поэтому я не против большего их количества», — отметил британец.