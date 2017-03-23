Симондс: проблемы с Хэмилтоном могут повлиять на Боттаса

Бывший технический директор «Уильямса»не верит, чтоможет превзойти Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».«Трудно сказать, как сложится у Валттери. Он очень талантливый пилот. Хорошо, что он уже знаком с мотором, который особенно важен в наши дни. Но надо сказать, что Льюис классный гонщик, которому комфортно в команде, и победить его — огромная задача для Валттери, как и для любого другого.В 2015 году мы видели, как на Валттери повлиял контакт с „Феррари“. Он потерял концентрацию. Такое может произойти снова, если у него будут проблемы с Льюисом», — приводит слова Симондса Turun Sanomat.