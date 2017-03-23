Риккардо: открыт к идее 25 гонок за сезон в Формуле-1

Пилот «Ред Булл»поддержал идею о расширении календаря Формулы-1 до 25 гонок в год.«Зависит от того, как они всё структурируют, но 25 гонок — это не слишком много. В NASCAR проводят 36 или около того. Это много, но у них гораздо меньше переездов, ведь все гонки проходят в США. Так что, по-моему, всё зависит от логистики.Мне нравятся гонки, и если при таком изменении будут только гонки, без тестов и всего прочего… может быть. Мы больше дней проводим перед камерами, чем за рулём. Я открыт к этой идее», — приводит слова Риккардо NBC Sports.