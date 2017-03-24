Алонсо: насколько мы можем быть конкурентоспособными посмотрим в Мельбурне

Пилот «Макларена»сказал, что Гран-при Австралии может продемонстрировать степень готовности его команды к новому сезону.«Мы прошли лишь тестирование, думаю, гонка покажет более ясно, где мы сейчас находимся. Мы не смогли выжать максимум из болида на тестах. Давайте посмотрим, как поведёт себя машина на уикенде, и, надеюсь, что мы увидим потенциал автомобиля.Как бы то ни было, нам ещё предстоит много работы. Я думаю, что в команде все делают максимум и выкладываются на 100%. Увидим, что мы сможем показать на трассе завтра.Все спортсмены по своей натуре всегда соревнуются, и мы посмотрим, насколько мы можем быть конкурентоспособными в этом году», — приводит слова испанца Crash.