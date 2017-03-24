Хаккинен: верю, что «Макларен» исправит ситуацию

Двукратный чемпион мираМика Хаккинен, недавно вернувшийся в команду в роли посла, уверен, что «Макларен» может исправить сложившуюся ситуацию.
«Я верю в то, что «Макларену» по силам исправить ситуацию, даже невзирая на то, что это будет трудно. Но волнения точно не улучшат положение вещей. Проблемы решатся путём упорной работы, командного духа и мотивации.
Нужно находить людей для исправления ошибок, но они, конечно же, есть в команде, и сейчас они заняты решением проблем», — приводит слова Хаккинена F1Today.