Симондс сомневается, что Боттас сможет победить Хэмилтона

Бывший технический директор «Уильямса»не уверен, что новичок «Мерседеса»сможет справиться с напарником по команде«Трудно сказать, как себя проявит Валттери. Он очень талантливый гонщик. Хорошо, что он уже знаком с мотором, потому что в наши дни это особенно важно. Но надо сказать, что Льюис — первоклассный пилот, и когда ему так комфортно в команде, то я подозреваю, что было бы чересчур просить Валттери, равно как и любого другого, его победить.Хотя рабочая этика у Валттери фантастическая. В „Уильямсе“ он был на базе всегда, когда нам это было необходимо, делая всё ради команды. Он спокойный, тихий, с истинно нордическим характером. Но в 2015-м мы увидели, что на Валттери морально повлиял интерес со стороны „Феррари“. Это повлияло на его концентрацию. Так что если у него возникнут проблемы с Льюисом, то такое может вновь произойти», — заявил Симондс в интервью Turun Sanomat.