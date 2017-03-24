Феттель: машина не столь хороша, как должна быть, но мы можем улучшиться

Пилот «Феррари», показавший второе время по итогам пятничной практики Гран-при Австралии, признался, что его болид кажется не столь хорошим, как он сам надеялся.«В целом всё в порядке. Я думаю, что мы всё ещё можем улучшиться. Автомобиль не кажется столь хорошим, как должен быть. Мы очень рады, что на тестах смотрелись хорошо, но значение имеет то, что происходит здесь. Автомобиль не сильно изменился, но мы можем ещё улучшиться.Год назад мы начали сезон с большими ожиданиями, но это совершенно другой год, так что я не думаю, что есть много точек для сравнения», – приводит слова Феттеля Sky Sports.