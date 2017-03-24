Хэмилтон: машина отработала 99% превосходно

Пилот «Мерседеса»поделился впечатлениями от пятничной практики Гран-при Австралии, по итогам которой он показал лучшее время на круге.«Здорово снова оказаться в Австралии, я был рад вернуться за руль болида, особенно после такого дня, как этот, — всё было на 99% превосходно.После некоторых проблем на тестах в Барселоне мы не знали, ждать ли их здесь. Что действительно радует, так это то, что мы вернулись на трассу спустя неделю и машина работает так, как и должна. Это великолепно. Ребята проделали потрясающую работу.Мы показали хорошую форму как на коротких, так и на длинных сериях кругов. Каждый круг мы проехали так, как и хотели. Шины тоже отлично показали себя сегодня.Приступая к сегодняшним тренировкам, мы не знали, где окажемся. Мы знали, что на первой практике «Феррари» не показала своего максимального потенциала, и на второй они вдруг оказались быстрыми. Завтра мы увидим, как обстоят дела на самом деле. Я буду стараться изо всех сил выиграть эту гонку», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.