Боттас: ещё нужно поработать над балансом, я могу сделать шаг вперёд

Пилот «Мерседеса»поделился своими впечатлениями от пятничной практики Гран-при Австралии, по итогам которой показал третье время.«Было здорово вернуться за руль после Барселоны, и в целом это был хороший день. Нам ещё нужно поработать над балансом машины, но мы провели всю запланированную работу без каких-либо проблем. Определённо я чувствую, что могу сделать завтра шаг вперёд. У нас будет напряжённый вечер, мы изучим все данные, чтобы посмотреть, где можем прибавить, но это был достойный старт.В плане темпа это была лишь тренировка, так что завтра мы точно узнаем, где находимся. Такие типы шин — верный выбор для этой гонки. Ощущения от более мягких составов хорошие. Все атакуют на пределе, как мы видели сегодня несколько раз», — приводит слова Боттаса F1i.