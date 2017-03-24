Боттас: ещё нужно поработать над балансом, я могу сделать шаг вперёд

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился своими впечатлениями от пятничной практики Гран-при Австралии, по итогам которой показал третье время.
«Было здорово вернуться за руль после Барселоны, и в целом это был хороший день. Нам ещё нужно поработать над балансом машины, но мы провели всю запланированную работу без каких-либо проблем. Определённо я чувствую, что могу сделать завтра шаг вперёд. У нас будет напряжённый вечер, мы изучим все данные, чтобы посмотреть, где можем прибавить, но это был достойный старт.
В плане темпа это была лишь тренировка, так что завтра мы точно узнаем, где находимся. Такие типы шин — верный выбор для этой гонки. Ощущения от более мягких составов хорошие. Все атакуют на пределе, как мы видели сегодня несколько раз», — приводит слова Боттаса F1i.