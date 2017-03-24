Вольф: Хэмилтон сейчас находится в своей собственной лиге

Руководитель «Мерседеса»очень доволен темпом, который продемонстрировална пятничной практике. На обеих сессиях британец показал лучшее время на круге.«На данный момент Льюис находится в своей собственной лиге. Его скорость на одном отдельно взятом круге была хороша, а темп на длинных сериях кругов — стабильным. На «ультрасофте» он проехал в пределах 15-17 кругов, показав стабильный темп. Я счастлив. В целом он провёл очень хороший день. Для команды это была одна из лучших пятниц после того, как на тестах появились проблемы, которые нужно было решить», — цитирует Вольфа Sky Sports.