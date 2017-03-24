Квят: уверен, завтра сделаем шаг вперёд

Пилот «Торо Россо»остался доволен тем, как прошла пятничная практика Гран-при Австралии, по итогам которой он показал 10-е время.«Это была продуктивная пятница. Мы смогли проехать много кругов и легко выполнили нашу программу. Всё ещё совсем новое, мы впервые выступаем здесь на таких машинах, так что каждый ждёт прогресса к субботе, и мы тоже. Всегда есть пространство для прогресса, и я уверен, что мы сделаем завтра шаг вперёд. Здорово наконец-то вернуться на трассу и начать первый гоночный уик-энд года. Такое ощущение, словно вернулся в школу!» — приводит слова Квята пресс-служба его команды.