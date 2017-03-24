Хюлькенберг: «Рено» довольно приемлемо провёл первую пятницу сезона

Пилот «Рено»проанализировал первые две тренировки Гран-при Австралии Формулы-1, на каждой из которых он показал девятое время.«Я бы сказал, что это была довольно приемлемая первая пятница сезона. Мы получили достойную базу, от которой можно отталкиваться при работе. Мы добились значительного прогресса в вопросе баланса, настроек, а также добились определённого понимания работы шин. Наша машина, кажется, ведёт себя на «Альберт Парк» хорошо, и я надеюсь, к квалификации мы сможем добиться прогресса, учитывая всё, что смогли узнать сегодня», — отметил Хюлькенберг для пресс-релиза своей команды.